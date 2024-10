Sciopero 31 ottobre, dalla scuola alla sanità: chi si ferma in Toscana (Di lunedì 28 ottobre 2024) Firenze, 28 ottobre 2024 – Disagi in vista giovedì 31 ottobre 2024 a causa dello Sciopero generale del pubblico impiego, proclamato da Usb Pi e Cib Unicobas. I settori più colpiti saranno scuola, uffici pubblici e sanità. Nel settore dei trasporti, anche gli autoferrotranvieri si stanno mobilitando. Martedì 29 ottobre alle 14, nella sala info point di piazza Stazione 4, si terrà l’assemblea nazionale dei lavoratori del settore, indetta da Adl Cobas, Cobas Lavoro Privato, Sgb e Cub Trasporti. L’incontro affronterà la questione dello Sciopero programmato per l’8 novembre 2024: la commissione di garanzia, infatti, ha richiesto il ritiro dell’indizione dello Sciopero, che non prevede il rispetto delle fasce di garanzia. Lanazione.it - Sciopero 31 ottobre, dalla scuola alla sanità: chi si ferma in Toscana Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Firenze, 282024 – Disagi in vista giovedì 312024 a causa dellogenerale del pubblico impiego, proclamato da Usb Pi e Cib Unicobas. I settori più colpiti saranno, uffici pubblici e. Nel settore dei trasporti, anche gli autoferrotranvieri si stanno mobilitando. Martedì 29alle 14, nella sala info point di piazza Stazione 4, si terrà l’assemblea nazionale dei lavoratori del settore, indetta da Adl Cobas, Cobas Lavoro Privato, Sgb e Cub Trasporti. L’incontro affronterà la questione delloprogrammato per l’8 novembre 2024: la commissione di garanzia, infatti, ha richiesto il ritiro dell’indizione dello, che non prevede il rispetto delle fasce di garanzia.

