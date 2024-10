Roma, sciopero dei trasporti: chiuse tutte le linee metro (Di lunedì 28 ottobre 2024) metro chiusa a Roma per lo sciopero del trasporto pubblico di 24 ore indetto dai sindacati Usb e Orsa sulla rete Atac. Sono chiuse la metro A, metro B/B1, metro C e Termini-Centocelle. Anche per il servizio bus sono possibili riduzioni di corse o sospensione di linee. Il servizio è stato garantito nella fascia di garanzia fino alle 8.30 e tornerà regolare dalle 17 alle 20. Lapresse.it - Roma, sciopero dei trasporti: chiuse tutte le linee metro Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)chiusa aper lodel trasporto pubblico di 24 ore indetto dai sindacati Usb e Orsa sulla rete Atac. SonolaA,B/B1,C e Termini-Centocelle. Anche per il servizio bus sono possibili riduzioni di corse o sospensione di. Il servizio è stato garantito nella fascia di garanzia fino alle 8.30 e tornerà regolare dalle 17 alle 20.

