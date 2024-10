Risate da brivido (Di lunedì 28 ottobre 2024) Per tutti i milanesi in cerca di una serata ricca di divertimento e Risate, arriva “Risate da brivido”, un evento gratuito dedicato agli appassionati di stand-up comedy. La serata avrà luogo il 29 ottobre, dalle ore 18:00 alle 22:00, presso La Forgiatura (La Serra) in Via Varesina 162 a Milano Milanotoday.it - Risate da brivido Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Per tutti i milanesi in cerca di una serata ricca di divertimento e, arriva “da”, un evento gratuito dedicato agli appassionati di stand-up comedy. La serata avrà luogo il 29 ottobre, dalle ore 18:00 alle 22:00, presso La Forgiatura (La Serra) in Via Varesina 162 a Milano

