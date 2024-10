Ilrestodelcarlino.it - Quattordicenne investita mentre andava scuola in bici: è morta in ospedale

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Padova, 28 ottobre 2024 - Èinla ragazzina di 14 annida un’autoincletta. L’incidente è accaduto intorno alle 7.30 di questa mattina a Sant'Angelo di Piove di Sacco, in provincia di Padova. Si tratta del quarto incidentele che nell’ultimo mese ha spezzato la vita a studenti del Padovano. TravoltaLa ragazzina frequentava unadi Dolo (Venezia) e stava imboccando la pista ciclabile all’altezza di via San Polo. Nel momento in cui attraversava la strada, una Volkswagen Golf l’avrebbe centrata in pieno. Nell'impatto, la studentessa avrebbe colpito il parabrezza dell'auto prima e sarebbe stata sbalzata lontano dal punto dell'impatto. La vettura era guidata da un 34enne ed è stata posta sotto sequestro. Le sue condizioni sono erano apparse immediatamente molto gravi.