Prende a calci la compagna e la costringe ad abortire con lo spray | Violenze inaudite

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Tanto sto ragazzino non lo metterai mai alla luce perché te lo faccio perdere”. Le avrebbe urlato frasi come questa mentre la minacciava di morte, lava a schiaffi in faccia e a pugni sulla pancia, le spruzzava addosso un’intera bomboletta di deodoranteper farla soffocare. Sarebbe solo una delle, secondo quanto riportato dall’agenzia LaPresse, raccontate e certificate dai referti medici, che una donna di 30 anni al sesto mese di gravidanza sarebbe stata costretta a subire dal compagno, a Roma. Le, già presenti da tempo, sono aumentate con la gravidanza della donna. Secondo quanto appreso dall’agenzia LaPresse, quando lei uscì di casa lui la inseguiva, dicendole frasi come “con me non avrai mai pace, al parto non ci arrivi, troverò una persona che ti sparerà alle gambe“.