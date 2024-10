Lettera43.it - Piacenza, fermato il fidanzato di Aurora: la 13enne era morta dopo una caduta dal balcone

(Di lunedì 28 ottobre 2024) I carabinieri di, su mandato della procura per i minorenni di Bologna, hanno arrestato un ragazzo di 15 anni,di, lail 25 ottobre in seguito a unadaldel proprio appartamento. Il giovane, già sotto indagine a piede libero per omicidio volontario, è statoufficialmente nel pomeriggio, mentre si attendono i risultati dell’autopsia prevista a Pavia, che avrà il compito di chiarire le cause esatte della morte e di verificare la presenza di eventuali segni di percosse. La madre diha infatti riferito che nei giorni precedenti alla tragedia la giovane aveva subito delle aggressioni che avevano reso necessario un controllo medico. Un’emorragia, sospetta conseguenza di tali episodi, aveva spinto la madre a consultare un ginecologo.