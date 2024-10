Parlamento Israele approva divieto attività Unrwa nel Paese (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (askanews) – Il Parlamento israeliano (Knesset) ha approvato una legge che mette al bando l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) dal condurre “qualsiasi attività” o fornire qualsiasi servizio all’interno di Israele nonostante le pressioni internazionali. Il voto è stato approvato 92-10. Sempre oggi è prevista una votazione su una seconda legge che interrompe i legami diplomatici con Unrwa. La legislazione non entrerà in vigore immediatamente, ma tra 60-90 giorni dopo che il ministero degli Esteri israeliano avrà notificato all’ONU la decisione della Knesset. Israele ha tre mesi per determinare i mezzi e il personale che assumerà le responsabilità attualmente gestite dall’Unrwa, anche a Gerusalemme Est e a Gaza. L'articolo Parlamento Israele approva divieto attività Unrwa nel Paese proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (askanews) – Ilisraeliano (Knesset) hato una legge che mette al bando l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi () dal condurre “qualsiasi” o fornire qualsiasi servizio all’interno dinonostante le pressioni internazionali. Il voto è statoto 92-10. Sempre oggi è prevista una votazione su una seconda legge che interrompe i legami diplomatici con. La legislazione non entrerà in vigore immediatamente, ma tra 60-90 giorni dopo che il ministero degli Esteri israeliano avrà notificato all’ONU la decisione della Knesset.ha tre mesi per determinare i mezzi e il personale che assumerà le responsabilità attualmente gestite dall’, anche a Gerusalemme Est e a Gaza. L'articolonelproviene da Ildenaro.it.

Parlamento Israele approva divieto attività Unrwa nel Paese

