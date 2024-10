Ilfattoquotidiano.it - Ora che Liam Payne è morto che ne sarà di “Building the Band”? Ecco di cosa si tratta

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ora cheche nedi “the”? È l’interrogativo che i fan si pongono e su cui si starebbe scervellando anche Netflix. Il colosso dello streaming, infatti, aveva messo in cantiere una serie di stampo musicale che ha coinvolto, tra gli altri, l’ex One Direction, scomparso lo scorso 16 ottobre a Buenos Aires precipitando dal balcone della propria stanza d’hotel. Come riporta Deadline nei mesi addietro si sono tenute le riprese dello show, prodotto dalla società britannica Remarkable Entertainment. Ora Netflix starebbe valutando come procedere in una situazione simile, cercando di fare ricorso al maggior tatto e sensibilità possibile. Non è chiaro quando la serie avrebbe debuttato, ma solitamente la post-produzione richiede dai 3 ai 6 mesi di tempo. Per ora sia Netflix che Remarkable hanno rifiutato di commentare la notizia.