Ilgiorno.it - Nova Milanese, in un video l’ultimo ballo per Giovanna Chinnici uccisa dal cognato. “La nostra cura al dolore”

(Di lunedì 28 ottobre 2024)(Monza), 28 ottobre 2024 – Non accenna a spegnersi l’eco dell’omicidio di, la 63enne accoltellata mercoledì dal, Giuseppe Caputo, per essere intervenuta a difendere la figlia 28enne, appena rientrata a casa. Da, dove la pensionata viveva, a Cinisello Balsamo, dove ha lavorato per ben 41 anni, continuano ad arrivare, nelle piazze reali e in quelle virtuali, reazioni die ricordi. Tutti in attesa anche della data dei funerali, che non è ancora stata fissata, per poter daresaluto a una donna amata da tutti coloro che l’avevano conosciuta. “Dopo la terribile notizia che ci ha lasciati attoniti e increduli – spiega Laura Zahira, una delle referenti dei corsi al Circolo Arci di– abbiamo deciso di portare il nostro messaggio di speranza attraverso lo strumento della danza.