Non solo il Napoli di Conte | parla Giovanni Ignoffo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero dalle 14:00 alle 15:00 e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’ex difensore del. “Inter-Juventus? Le due difese hanno commesso molti errori. La partita è stata bella, anche se gli allenatori ad un 4-4 preferiscono uno 0-0. Le due squadre hanno provato in tutti i modi a raggiungere la vittoria. Ma non è da tutti giorni vedere tutti questi errori in squadre come i nerazzurri e i bianconeri. I giocatori delora si sentono forti grazie alle vittorie, ma bisogna avere la consapevolezza che è ancora troppo presto per poter pensare a qualcosa di importante”.