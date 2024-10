Marco Bucci nuovo governatore della Liguria, le congratulazioni di Meloni (Di lunedì 28 ottobre 2024) ROMA – “congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti. Con la sua guida, la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia”. Così la premier Giorgia Meloni (foto) a proposito dell’elezioni di Bucci a nuovo governatore della Liguria. E il vice premier Matteo Salvini aggiunge sul suo canale Telegram questo lapidario commento: “Giustizia è fatta!”. L'articolo Marco Bucci nuovo governatore della Liguria, le congratulazioni di Meloni L'Opinionista. Lopinionista.it - Marco Bucci nuovo governatore della Liguria, le congratulazioni di Meloni Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) ROMA – “per la vittoria alle elezioni regionali in! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti. Con la sua guida, lapotrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia”. Così la premier Giorgia(foto) a proposito dell’elezioni di. E il vice premier Matteo Salvini aggiunge sul suo canale Telegram questo lapidario commento: “Giustizia è fatta!”. L'articolo, lediL'Opinionista.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marco Bucci : sarò il presidente di tutti

(Televideo.rai.it)

22.30 "Io sarò presidente di tutti i liguri, non solo di chi ha votato". Così Marco Bucci nella conferenza stampa dopo la vittoria alle elezioni. "Sono contento per la Liguria soprattutto,per i cittadini, perché hanno detto chiaro e tondo he ...

Elezioni in Liguria : Il Pd cresce ma non basta - Marco Bucci riconquista la regione sul centrodestra

(Gaeta.it)

Facebook WhatsApp Twitter Recenti elezioni regionali in Liguria hanno sorpreso molti, riportando alla ribalta il complesso gioco politico che caratterizza l’attuale scenario italiano. Con il Partito Democratico che raggiunge un notevole 28%, ...

Chi è Marco Bucci, il nuovo governatore della Liguria dopo le elezioni regionali 2024

(msn.com)

Marco Bucci è il nuovo presidente della Liguria: ha vinto le elezioni regionali 2024 battendo, con circa 6mila voti di scarto, il candidato del centrosinistra Andrea Orlando.

Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria

(msn.com)

Vince il candidato di centrodestra al termine di uno spoglio al cardiopalma che ha visto prima il sorpasso e poi un testa a testa serrato con Orlando ...

Elezioni in Liguria, vince il centrodestra: Marco Bucci è il nuovo presidente

(gazzettadiparma.it)

La Liguria resta al centrodestra, con la vittoria di Marco Bucci. Quando sono state scrutinate 1.673 sezioni su 1.785 per le regionali in Liguria, il candidato di centrodestra Marco Bucci è in testa c ...

Liguria, Bucci sconfigge Orlando e viene incoronato governatore. Sonoro schiaffone alla sinistra

(iltempo.it)

La vittoria è di misura, non il 53,4% del 2020 di Giovanni Toti, ma dopo la bufera giudiziaria della scorsa estate che ha portato alle ...