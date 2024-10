Thesocialpost.it - Mara Venier operata per la quinta volta: “Un altro intervento per il mio problema alla retina”

(Di lunedì 28 ottobre 2024)è finita di nuovo in ospedale. La celebre conduttrice di Domenica In ha aggiornato i suoi fan con una foto dal letto d’ospedale, rivelando di aver subito il quintoper undell’occhio destro. “Ieri pomeriggio quintoper il mio”, ha scrittosu Instagram, mostrando ai follower il suo spirito combattivo nonostante le difficoltà.Leggi anche:, gaffe a Domenica In con Renzo Arbore: errore nel gioco, “L’ho fatto!” La conduttrice ha voluto ringraziare pubblicamente i medici che l’hanno curata: “Grazie al professore Cusumano e a tutta la sua equipe”. Un messaggio carico di gratitudine per il personale sanitario che le è stato vicino in questi mesi complicati. Laoperazione Il, spuntato all’improvviso qualche mese fa, ha colpito ladel suo occhio destro.