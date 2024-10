.com - Lucio Corsi nel cast di Vita da Carlo – Terza stagione, in arrivo un singolo

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 28 ottobre 2024)annuncia il nuovoTu sei il mattino, prenderà parte alladella seriedaannuncia oggi il nuovoTu sei il mattino, in uscita in radio e in digitale martedì 12 novembre 2024 per Sugar Music e ora disponibile in pre-save. Scritto dae prodotto da, Tommaso Ottomano e Antonio Cooper Cupertino, Tu sei il mattino è il ricordo dolce e sognante del primo amore dal punto di vista di chi, ormai cresciuto, si ritrova a pensare al passato con malinconia. I versi svelano la consapevolezza cristallina di chi sa di aver vissuto un sentimento puro e confortante, specialmente in un’età in cui tutto va veloce, prima che i sogni lascino spazio alla disillusione.