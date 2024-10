Oasport.it - LIVE Darderi-Griekspoor, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: torneo al via alle 11!

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:38 Ben ritrovati! Tra circa 20? inizia l’ultimo 1000 dell’anno, con un azzurro in campo! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno del Masters1000 ditra Lucianoe Tallon. Azzurro che chiude la stagione giocando unper la prima volta, lui che ha giocato per la prima volta un evento di questa caratura solo a Miami quest’anno.ha portato a casa importanti vittorie a Madrid e a Roma, mentre non ha ottenuto vittorie nei 1000 sul cemento. Quest’oggi ritrova un giocatore che ha già affrontato una volta (curiosamente ancora a) quest’anno, perdendoci. Il primo solletica bei ricordi all’italo-argentino, visto che arrivò dopo la meravigliosa prima vittoria in uno Slam a Bois de Boulogne contro Hijikata.