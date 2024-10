Liguria, una "mazzata" a poche ore dal verdetto. Affluenza, crollo a urne aperte: cosa pesa sul voto (Di luned√¨ 28 ottobre 2024) Affluenza in calo in Liguria alle 23 di ieri sera, domenica 27 ottobre: nella Regione, dove le urne sono aperte anche oggi dalle 7 alle 15, gli elettori sono chiamati a votare per rinnovare il Consiglio regionale. Il dato, nella tarda serata di domenica, era del 34,68%. Quattro anni fa, nel 2020, fu del 39,80. In controtendenza, anche alla terza rilevazione di giornata, la citt√† di Genova, che si √® confermata quella con maggior Affluenza (37,34% contro il 40,09 del 2020). Il dato pi√Ļ basso, invece, √® stato registrato a Imperia, dove il calo alle 23 √® diventato molto marcato: 27,15% rispetto al 37,15% del 2020.¬† Non pi√Ļ incoraggianti le cifre a Savona, dove alle 23 ha votato il 31,55% rispetto al 41,18% di quattro anni fa. In calo anche a La Spezia, dove la percentuale degli aventi diritto andato alle urne √® stata del 35,60 rispetto al 39,47. Liberoquotidiano.it - Liguria, una "mazzata" a poche ore dal verdetto. Affluenza, crollo a urne aperte: cosa pesa sul voto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di luned√¨ 28 ottobre 2024)in calo inalle 23 di ieri sera, domenica 27 ottobre: nella Regione, dove lesonoanche oggi dalle 7 alle 15, gli elettori sono chiamati a votare per rinnovare il Consiglio regionale. Il dato, nella tarda serata di domenica, era del 34,68%. Quattro anni fa, nel 2020, fu del 39,80. In controtendenza, anche alla terza rilevazione di giornata, la citt√† di Genova, che si √® confermata quella con maggior(37,34% contro il 40,09 del 2020). Il dato pi√Ļ basso, invece, √® stato registrato a Imperia, dove il calo alle 23 √® diventato molto marcato: 27,15% rispetto al 37,15% del 2020.¬† Non pi√Ļ incoraggianti le cifre a Savona, dove alle 23 ha votato il 31,55% rispetto al 41,18% di quattro anni fa. In calo anche a La Spezia, dove la percentuale degli aventi diritto andato alle√® stata del 35,60 rispetto al 39,47.

