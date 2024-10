Ilrestodelcarlino.it - L’ex Macello di Imola perde pezzi, crolla il solaio interno: intervengono i pompieri

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Chi passava in quel momento ha visto del fumo uscire dalle finestre in frantumi del. E subito ha avvertito i vigili del fuoco. Quando isono arrivati, però, hanno capito subito come non si trattasse affatto di un incendio, ma di un crollo., infatti,: ieri mattina una parte delta all’dello stabile in disuso ormai da anni, fortunatamente senza gravi conseguenze. Erano circa le 12 quando i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto con le autoscale per capire cosa stesse succedendo. E subito hanno proceduto a mettere in sicurezza la struttura, operando tutti i rilievi del caso. L’intervento è andato avanti per almeno un’ora, tanto che la polizia locale ha dovuto chiudere la strada e impedire l’accesso alle auto.