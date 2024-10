Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Gutierrez fa progressi, Sanguinetti è decisivo

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) DE CECCO 7 (att. 25% su 4 con 1 err., 1 b.s., 1 muro) – Guadagna il centro della scena con un paio di idee spumeggianti, la più bella una palla dietro per Anzani. Stavolta la ricezione lo agevola di più e il gioco fa faville, a tratti. Sub iudice sembra essere il solo, servito davvero poco. BUCHEGGER 7 (att. 60% su 25 con 4 err. e 1 muro sub., 4 b.s., 2 muri) – Volumetricamente un partitone, però gli scappa ancora qualche errore di troppo. Nel secondo set, l’unico in bilico, si fa scappar via la concentrazione ma ha il pregio di ritrovarla appena in tempo. IKHBAYRI 7 (att. 100% su 1, 1 ace) – Cosa puoi dare a uno che tocca due palloni e fa due punti, anzi due puntoni? La voglia di entrare in campo di Ahmed è una delle buone notizie di questo inizio di stagione.6,5 (foto att. 86% su 7 con 1 muro sub., ric. 53% su 15 con 1 err., 1 ace, 4 b.s.