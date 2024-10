Gqitalia.it - Le migliori canzoni su cui fare sport e allenarsi sono riunite in queste 10 playlist

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La scelta della musica perfetta per l'allenamento, quella per caricarsi durante una lunga corsa o ricevere la spinta motivazionale per una session palestra, è molto soggettiva. C’è chi si lascia spingere dalla dance più sfrenata e accelerata, chi preferisce l’energia del rock, altri stringono i lacci delle scarpe da ginnastica con pop leggero e orecchiabile, per mandare via con lolo stress quotidiano. E poi cii momenti in cui, con le airpod, le palestre diventano concerti rap e, tra un esercizio e l’altro, si canticchia sentendosi carichi e motivati. Perché spesso la voglia diparte proprio dalla musica. Tra rap, trap e ritmi latini Locked in Per gli amanti e i giocatori di basket, questa è ladei sogni.