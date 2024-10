Ilrestodelcarlino.it - La sua azienda un dormitorio: condannata

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Aveva trasformato la sua impresa in una sorta diin modo da far gli operai notto e giorno. Per questo motivo un’imprenditrice cinese di 45 anni residente a Sant’Elpidio A Mare, a conclusione delle indagini, è stata rinviata a giudizio. La donna ora dovrà rispondere davanti la giudice del tribunale di Fermo dei reati connessi alla sicurezza sul lavoro. La scoperta era stata fatta dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno e del Comando provinciale di Fermo dopo un blitz in un tomaificio di Sant’Elpidio a Mare gestito dall’imprenditrice cinese finita nei guai.