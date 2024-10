La mostra che trasforma capolavori d’arte: “Siamo un’opera d’arte” a Caserta (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore della campagna di sensibilizzazione “Siamo un’opera d’arte“, l’azienda ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta ospita una mostra unica nel suo genere. Essa presenta una rivisitazione di alcuni dei capolavori iconici dell’arte classica, moderna e contemporanea, attraverso la tecnica della visual art. Questa iniziativa non si limita a celebrare l’arte, ma ha l’importante obiettivo di umanizzare le cure per i pazienti stomizzati, sottolineando che l’estetica e la dignità delle persone rimangono intatte, anche di fronte a indumenti tecnici e dispositivi medici. capolavori rivisitati: arte e umano L’esposizione riunisce nove opere di artisti di fama internazionale, tra cui i maestri Antonio Canova e Sandro Botticelli, accanto a moderni come Gustav Klimt e Andy Warhol. Gaeta.it - La mostra che trasforma capolavori d’arte: “Siamo un’opera d’arte” a Caserta Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore della campagna di sensibilizzazione ““, l’azienda ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” diospita unaunica nel suo genere. Essa presenta una rivisitazione di alcuni deiiconici dell’arte classica, moderna e contemporanea, attraverso la tecnica della visual art. Questa iniziativa non si limita a celebrare l’arte, ma ha l’importante obiettivo di umanizzare le cure per i pazienti stomizzati, sottolineando che l’estetica e la dignità delle persone rimangono intatte, anche di fronte a indumenti tecnici e dispositivi medici.rivisitati: arte e umano L’esposizione riunisce nove opere di artisti di fama internazionale, tra cui i maestri Antonio Canova e Sandro Botticelli, accanto a moderni come Gustav Klimt e Andy Warhol.

La mostra che trasforma capolavori d’arte: “Siamo un’opera d’arte” a Caserta

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Capolavori iconici dell'arte classica, moderna e contemporanea, rivisitati su tela con la tecnica della visual art, sono in mostra nell'azienda ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta: l'o ... (ansa.it)

La Soprintendenza ne ha bloccato per motivi tecnici il prestito per le iniziative del Giubileo. In cambio dovrebbe arrivare ad Ancona "Il ritratto di balestriere" di Lotto. Corsa contro il tempo. (msn.com)

I capolavori della GNAM di Roma a TorinoLa mostra “1950-1970. La grande arte italiana”, che si terrà nelle Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino da ... (assodigitale.it)

Per la prima volta, 79 capolavori di grandi maestri come Colla, Pascali, Fontana, Rotella e Pistoletto, escono dalla Galleria Nazionale di Roma per arrivare nei Musei Reali torinesi ... (quotidianocanavese.it)

La retrospettiva in corso presso l'Orangerie della Reggia di Monza celebra la ricchezza e la diversità dell’arte grafica europea tra la fine dell'Ottocento e la metà del XX secolo, presentando opere ... (arte.sky.it)