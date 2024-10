La metà degli adolescenti tende a normalizzare, giustificare e quasi a romanticizzare la violenza subita dalle donne, scambiata per amore (Di lunedì 28 ottobre 2024) Per un adolescente su quattro il controllo è una forma d’amore e diventare violenti se si scopre un tradimento è normale. Sul consenso, poi va ancora peggio: uno su tre pensa che le ragazze dicano “no” ma intendano “sì”. Non emergono grandi buone notizie dalla Survey Teen Senza confine, le relazioni e la violenza tra gli adolescenti, realizzata da Fondazione Libellula, associazione che si batte per prevenire e contrastare ogni forma di violenza sulle donne e di discriminazione di genere. Iodonna.it - La metà degli adolescenti tende a normalizzare, giustificare e quasi a romanticizzare la violenza subita dalle donne, scambiata per amore Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Per un adolescente su quattro il controllo è una forma d’e diventare violenti se si scopre un tradimento è normale. Sul consenso, poi va ancora peggio: uno su tre pensa che le ragazze dicano “no” ma intendano “sì”. Non emergono grandi buone notizie dalla Survey Teen Senza confine, le relazioni e latra gli, realizzata da Fondazione Libellula, associazione che si batte per prevenire e contrastare ogni forma disullee di discriminazione di genere.

