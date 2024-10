Nerdpool.it - La Legge di Lidia Poët: recensione della seconda stagione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ladi Ladisará disponibile su Netflix dal 30 ottobre 2024 e riprenderá le avventure dell’avvocatessa pioniera, interpretata da Matilda De Angelis. Trailer Sinossi Nei nuovi episodi,si concentra sulla politica per combattere le restrizioni legali di genere, spingendo suo fratello Enrico a candidarsi per il Parlamento per poter cambiare laa favore delle donne. La trama esplora ulteriormente il rapporto turbolento trae Jacopo e introduce un nuovo personaggio, il procuratore del re Fourneau, che trattacome sua pari, portandola a riflettere sulle sue scelte e sacrifici personali.