La bambola più famosa del mondo in mostra a New York con Barbie | A Cultural Icon

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo il film dell’anno scorso, che ha spopolato e sbancato il botteghino, arriva ladia New. L’esposizione traguardi divengono celebrati a Newcon ‘: A’, al Museum of Arts and Design (Mad) infino al 16 marzo 2025. Nel percorso espositivo è possibile trovare 250 bambole d’epoca e interviste, spot pubblicitari, designer, video, sezioni narrative. Il tutto proviene dalla collezione privata di David Porcello e della Mattel. Lainvece è curata da Karan Feder, che ha sapientemente tracciato 65 anni di storia della. “: A”,ina Newper raccontare i 65 anni dellapiùalL’esposizione è su due piani e arriva a Newdopo il debutto nel 2021 a Phoenix e a Las Vegas. Il percorso segue un’impostazione cronologica secondo decadi e costruita in sei sezioni.