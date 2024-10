Ilrestodelcarlino.it - Kone in versione super,. Civitanovese sprecona

(Di lunedì 28 ottobre 2024) VIGOR 20 VIGOR (4-3-3): Roberto 7, Fernandez 6 (19’st Beu 6), Rotondo 6,5, Magi Galluzzi 6, Mancini 6,5, Gabbianelli 6, De Angelis 5,5 (40’st Gonzalez s.v.), Subissati 6 (12’st Idaro 6,5),8, Pesaresi 6,5 (45’st Pjetri s.v.), D’Errico 6 (25’st Ferrara 7). All. Clementi.(4-4-2): Petrucci 6, Rizzo 6, Diop 6,5, Passalacqua 6 (40’st Ruggeri), Cosignani 6, Buonavoglia 6,5 (25’st Giandomenico 6,5), Capece 6, Visciano 6, Macarof 6,5 (35’st Franco 6), Brunet 6 (7’st Bevilacqua 6,5), Padovani 6 (35’st Arias 6). All. Alfonsi. Arbitro: Vigo di Lodi. Reti: 19’pt(V), 48’st Ferrara (V). Note: ammoniti De Angelis (V), Subissati (V), Diop ( C), Pesaresi (V), Capece ( C).si carica la squadra sulle spalle e trascina la Vigor ad un successo che potrebbe dare una svolta alla stagione.