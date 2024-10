Jeremy Allen White è il Boss nella prima foto dal biopic su Bruce Springsteen Deliver Me From Nowhere (Di lunedì 28 ottobre 2024) Jeremy Allen White è il Boss nella prima foto dal biopic su Bruce Springsteen Deliver Me From Nowhere Variety ha pubblicato la prima immagine di Jeremy Allen White nel ruolo di Bruce Springsteen per il film biografico Deliver Me From Nowhere in concomitanza con l’inizio della produzione. Diretto e scritto da Scott Cooper (“Crazy Heart“, “Hostiles”), Deliver Me From Nowhere adatta il libro omonimo di Warren Zanes sulla realizzazione dell’album di Springsteen del 1982 “Nebraska”. Le riprese si svolgeranno principalmente nel New Jersey e a New York, nativa di Springsteen, con una produzione aggiuntiva a Los Angeles, e il film uscirà nei cinema il prossimo anno. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)è ildalsuMeVariety ha pubblicato laimmagine dinel ruolo diper il film biograficoMein concomitanza con l’inizio della produzione. Diretto e scritto da Scott Cooper (“Crazy Heart“, “Hostiles”),Meadatta il libro omonimo di Warren Zanes sulla realizzazione dell’album didel 1982 “Nebraska”. Le riprese si svolgeranno principalmente nel New Jersey e a New York, nativa di, con una produzione aggiuntiva a Los Angeles, e il film uscirà nei cinema il prossimo anno.

