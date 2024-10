Iodonna.it - In occasione della Giornata Mondiale della Psoriasi scopriamo con lo psicologo il malessere dei pazienti e le possibili soluzioni

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Laè una malattia complessa che coinvolge non solo il corpo ma anche la psiche. Spesso coloro che ne sono affetti si preoccupano molto di come vengono percepiti dagli altri, provano vergogna ed evitano persino il contatto fisico per paura di essere rifiutati. Inche ricorre il 29 ottobre, proviamo a far luce sull’impatto psicologico che la malattia ha suie sulle