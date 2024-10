Quotidiano.net - Imparare la gestione del denaro sul campo

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’EDUCAZIONE FINANZIARIA dovrebbe essere insegnata fin da giovani. Ma in attesa che in qualche modo ladele dei risparmi diventi anche una materia di studio sui banchi di scuola, si possono aiutare i ragazzi a impararla sul. In che modo? Con i libretti di risparmio e i conti correnti per i minori per abituarli a capire il valore del, a non sprecare le ’paghette’ e addirittura, con tanto di servizi come le app salvadanaio, a saperlo risparmiare per affrontare poi le piccole o grandi spese. Se l’obiettivo invece è quello di far fruttare al meglio i risparmi negli anni, esistono altri strumenti finanziari più adatti per consentire una remunerazione nel tempo. In linea di principio, ogni tipologia di investimento può essere utilizzata per accumulare il proprio risparmio per poi essere usato una volta in pensione.