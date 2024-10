Il Sansepolcro si salva ma perde il primo posto (Di lunedì 28 ottobre 2024) PONTEVALLECEPPI (Perugia) Un punto che alla fine vale quanto una vittoria per il Sansepolcro che, allo stadio Borgioni di Pontevalleceppi, perde sì la vetta del campionato ma evita la sconfitta al 90’ grazie al classe 2006 Barculli che timbra l’1-1 contro i locali che ormai già pregustavano la vittoria. Un primo tempo di marca biturgense con i bianconeri che vanno vicino al vantaggio in due occasioni al 20’ con Mariotti servito di tacco da Bruschi e al 40’ con una rovesciata di Bruschi respinta da Biscarini, con Pasquali che poi conclude sul fondo. In avvio di ripresa, però, il gol, anzi l’autogol lo trova il Pontevalleceppi quando Silvestri vola sulla sinistra e crossa in mezzo, Tersini, nel tentativo di chiudere, infila Vassallo. Dieci minuti e i biturgensi restano anche in dieci quando Petricci rimedia il secondo giallo. Sport.quotidiano.net - Il Sansepolcro si salva ma perde il primo posto Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) PONTEVALLECEPPI (Perugia) Un punto che alla fine vale quanto una vittoria per ilche, allo stadio Borgioni di Pontevalleceppi,sì la vetta del campionato ma evita la sconfitta al 90’ grazie al classe 2006 Barculli che timbra l’1-1 contro i locali che ormai già pregustavano la vittoria. Untempo di marca biturgense con i bianconeri che vanno vicino al vantaggio in due occasioni al 20’ con Mariotti servito di tacco da Bruschi e al 40’ con una rovesciata di Bruschi respinta da Biscarini, con Pasquali che poi conclude sul fondo. In avvio di ripresa, però, il gol, anzi l’autogol lo trova il Pontevalleceppi quando Silvestri vola sulla sinistra e crossa in mezzo, Tersini, nel tentativo di chiudere, infila Vassallo. Dieci minuti e i biturgensi restano anche in dieci quando Petricci rimedia il secondo giallo.

