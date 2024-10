I funerali di Vincenzo Aiello, il feretro scortato dai colleghi dell'Esercito: "Addio a un parà orgoglioso del tricolore" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il feretro avvolto nel tricolore, portato a spalla e scortato dai colleghi dell'Esercito. Toccante Addio a Vincenzo Aiello, il paracadutista 45enne morto durante un'esercitazione sul lago di Bolsena a Capodimonte. Lunedì pomeriggio, 28 ottobre, partecipatissimi i funerali a Olivadi, il Viterbotoday.it - I funerali di Vincenzo Aiello, il feretro scortato dai colleghi dell'Esercito: "Addio a un parà orgoglioso del tricolore" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilavvolto nel, portato a spalla edai. Toccante, il paracadutista 45enne morto durante un'esercitazione sul lago di Bolsena a Capodimonte. Lunedì pomeriggio, 28 ottobre, partecipatissimi ia Olivadi, il

I funerali di Vincenzo Aiello, il feretro scortato dai colleghi dell'Esercito: "Addio a un parà orgoglioso del tricolore"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, parteciperà oggi pomeriggio, in rappresentanza del ministro della Difesa Guido Crosetto, ai funerali del sergente maggiore aiutante dell’Esercito Vincen ... (avionews.it)

Sono previsti per lunedì a Olivadi i funerali del sergente maggiore Vincenzo Aiello, il militare morto durante un'esercitazione. (quotidianodelsud.it)

Purtroppo Vincenzo Aiello è stato ritrovato morto il corpo del militare era scomparso... Purtroppo Vincenzo Aiello è stato ritrovato morto il corpo del militare era scomparso durante un'esercitazione ... (headtopics.com)

Purtroppo Vincenzo Aiello è stato ritrovato morto il corpo del militare era scomparso durante un'esercitazione sul lago di Bolsena. Lo hanno individuato e recuperato i sommozzatori dei vigili del ... (msn.com)

È stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo per far luce sulla morte del paracadutista dell'esercito Vincenzo Aiello, 45 anni, durante un'esercitazione. L'incidente è avvenuto nel lago di ... (informazione.it)