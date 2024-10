Ilfattoquotidiano.it - “Ho temuto di non farcela, di quel mese e mezzo non ricordo nulla”: Daniele Scardina e la sua nuova vita quotidiana

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Passo dopo passo,vuole tornare a camminare: una rinascita che passa anche dai difficili momenti vissuti nell’ultimo anno e. Dopo un malore accusato nel febbraio 2023. “Dinon. Sogno il mio futuro, di stare bene, con la mia famiglia e di stare di nuovo in piedi”. Senza filtri, “King Toretto”, si è raccontato a Le Iene. L’ex pugile ha trascorso 48 ore a Barcellona – per assistere a un concerto di Geolier – in compagnia di Nicolò De Devitiis, uno degli inviati della trasmissione di Italia Uno. “Ha raggiunto risultati impensabili, il recupero è davvero inaspettato ma a oggi non siamo in grado di sapere sepotrà tornare a camminare senza il supporto di ausili”, ha rilevato la sua fisioterapista.