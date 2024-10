361magazine.com - Grande Fratello, gli spoiler: il rientro di Shaila e Lorenzo e l’arrivo di Federica Petagna. Cosa succederà durante la puntata di questa sera

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Al via un nuovo appuntamento con illadi lunedì 28 ottobre Lunedì 28 ottobre in primata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Evento centrale dellail ritorno didalla Spagna: l’”eliminazione” dei due nella scorsaaveva sortito qualche dubbio negli inquilini che hanno fatto diverse congetture., con il loro, verrà svelata alla Casa tutta la verità.