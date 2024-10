Giovanni Barreca scarcerato, ha ucciso moglie e figli nella strage di Altavilla Milicia: decisiva la perizia (Di lunedì 28 ottobre 2024) Secondo la perizia psichiatrica, Giovanni Barreca non era capace di intendere e di volere nel momento della strage e per questo può lasciare il carcere Notizie.virgilio.it - Giovanni Barreca scarcerato, ha ucciso moglie e figli nella strage di Altavilla Milicia: decisiva la perizia Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Secondo lapsichiatrica,non era capace di intendere e di volere nel momento dellae per questo può lasciare il carcere

