Forza Italia per le primarie | Tomasi esca allo scoperto

(Di lunedì 28 ottobre 2024) PISTOIA "Lesarebbero state il metodo migliore per scegliere il candidato del centrodestra. Uso il condizionale perché temo, a questo punto, che non ci sia più tempo materiale per organizzarle". É questo il pensiero di Annabruna Geri, coordinatrice provinciale dia Pistoia., così come gli altri partiti della maggioranza di governo, attendono le decisioni di Roma sul nome che proverà a strappare, per la prima volta nella storia, la regione al centrosinistra. Il cognome che riecheggia tanto a Pistoia quanto negli ambienti romani è quello dell’attuale sindaco di Pistoia Alessandroma, ufficialmente, ne il diretto interessato ne gli altri vertici di partito hanno fino adesso ufficializzato la candidatura. "Alessandrolo conosciamo bene – commenta Geri –, lo apprezziamo e lo stimiamo molto come uomo politico, a Pistoia sta facendo bene.