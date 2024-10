Firenze, record di auto spaccate in piazza Vittorio Veneto: 100 in un mese (Di lunedì 28 ottobre 2024) Firenze, 28 ottobre 2024 - Un'altra auto danneggiata tra piazza Vittorio Veneto e il lungarno Vespucci fa salire il bilancio delle spaccate a 100. Sono quelle registrate dal 1 settembre. Un traguardo che il quartiere non avrebbe mai voluto raggiungere. A fare la triste scoperta un abitante che, arrivato in piazza Vittorio Veneto, ha trovato il solito tappeto di vetri a terra. Subito dopo il passaparola e poi la notizia sui social: raggiunta quota 100. Un episodio non nuovo, giurano i residenti che stanno preparando un copioso dossier fotografico che si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi scatti. In tutti i casi, come al solito, centinaia di euro di danni con l’obiettivo di portar via qualche spicciolo. Lanazione.it - Firenze, record di auto spaccate in piazza Vittorio Veneto: 100 in un mese Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 - Un'altradanneggiata trae il lungarno Vespucci fa salire il bilancio dellea 100. Sono quelle registrate dal 1 settembre. Un traguardo che il quartiere non avrebbe mai voluto raggiungere. A fare la triste scoperta un abitante che, arrivato in, ha trovato il solito tappeto di vetri a terra. Subito dopo il passaparola e poi la notizia sui social: raggiunta quota 100. Un episodio non nuovo, giurano i residenti che stanno preparando un copioso dossier fotografico che si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi scatti. In tutti i casi, come al solito, centinaia di euro di danni con l’obiettivo di portar via qualche spicciolo.

Firenze, record di auto spaccate in piazza Vittorio Veneto: 100 in un mese

