Figc Lega B chiede riforma organica Balata | E c’è un gap che va sanato

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Oggi è andato in scena il Consiglio federale a via Allegri, ad una settimana dall’assemblea straordinaria del 4 novembre sulladello statuto. Durante la riunione di oggi il presidente dellaB Mauroha ribadito come sia necessaria e non più differibile unache vada a insistere su più ambiti che riguardano il sistema calcio italiano.ha ricordato il ruolo dellaB sulla valorizzazione e formazione dei giovani “come dimostra la recentestrutturale che, senzare nessun contributo e nessun sostegno esterno, ha incanalato tutti i ricavi della mutualità verso quelle società che privilegiano l’utilizzo in campo dei giovani calciatori italiani”.