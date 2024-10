Donnapop.it - Fedez torna su Instagram per farci sapere che ha lasciato l’Italia senza rinunciare al lusso sfrenato

(Di lunedì 28 ottobre 2024)è sparito dai social dalla notizia dell’arresto dei suoi bodyguards, ma nelle ultime ore è riapparso susolo per dimostrare di avere accesso a servizi esclusivi che non toccano ai comuni mortali. Cosa ha fatto? Il rapper di Rozzano ha condiviso sualcune foto della sua partenza per New York: tramite un aereo privato, infatti, il cantante ha raggiunto al Grande Mela insieme alla sua collaboratrice Eleonora. Dal web, dopo gli scatti arrivati su, sono piovute critiche a più non posso. Come sottolineato, dopo l’arresto di Christian Rosiello e Alex Cologno,ha deciso di trincerarsi dietro un misterioso silenzio, sebbene non risulti affatto indagato per ciò che riguarda le vicende dei suoi amici e collaboratori.