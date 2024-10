Elezioni regionali Liguria, vince Bucci: chi è il nuovo governatore (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo uno scrutinio al fotofinish Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria con una manciata di migliaia di voti di vantaggio sul principale sfidante, il candidato del campo largo Andrea Orlando. Genovese, 65 anni da compiere giovedì prossimo, Bucci conferma il centrodestra alla guida della regione, arrivata alle urne in anticipo L'articolo Elezioni regionali Liguria, vince Bucci: chi è il nuovo governatore proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo uno scrutinio al fotofinish Marcoè ilpresidente della Regionecon una manciata di migliaia di voti di vantaggio sul principale sfidante, il candidato del campo largo Andrea Orlando. Genovese, 65 anni da compiere giovedì prossimo,conferma il centrodestra alla guida della regione, arrivata alle urne in anticipo L'articolo: chi è ilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Elezioni regionali Liguria, vince Bucci: chi è il nuovo governatore

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali in Liguria, vince il centrodestra: Bucci presidente

(italiaoggi.it)

Il centrodestra conquista la Liguria. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, è il nuovo presidente della regione. Una vittoria al fotofinish contro il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando.

Elezioni in Liguria, vince il centrodestra: Marco Bucci è il nuovo presidente

(gazzettadiparma.it)

La Liguria resta al centrodestra, con la vittoria di Marco Bucci. Quando sono state scrutinate 1.673 sezioni su 1.785 per le regionali in Liguria, il candidato di centrodestra Marco Bucci è in testa c ...

Regionali Liguria: Bucci vince sul filo lana, Orlando tradito dal M5s

(ansa.it)

Marco Bucci è il nuovo governatore della Liguria con una vittoria che, in base alle sezioni scrutinate e alle ultime proiezioni, arriva sul filo di lana. Con uno scarto di qualche migliaio di voti ...

Marco Bucci vince le elezioni regionali in Liguria con il 48,6% dei voti

(giornaledipuglia.com)

GENOVA - Marco Bucci, candidato del centrodestra, è il vincitore delle elezioni regionali in Liguria. Con il 48,6% delle preferenze, Bucci ha superato di misura il rivale del centrosinistra Andrea Orl ...

Il centrodestra vince in Liguria: «La “svolta” dopo la Sardegna? Durata come un gatto sull’Aurelia»

(unionesarda.it)

Video Elezioni regionali Video Elezioni regionali

Bucci presidente, sconfitto Orlando per il centrosinistra: il commento del ministro leghista per gli Affari regionali, Roberto Calderoli ...