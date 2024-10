Dossieraggio, a Reggio Emilia una delle basi: chi è l’imprenditore arrestato (Di lunedì 28 ottobre 2024) Reggio Emilia, 28 ottobre 2024 – Un’associazione a delinquere che avrebbe operato dietro lo schermo della società Equalize srl di Milano anche per accessi abusivi a banche dati istituzionali e protette. Tra quelle violate, lo Sdi (istituito al ministero dell’Interno) a cui accedono le forze dell’ordine: gli inquirenti hanno riscontrato centinaia di accessi ritenuti abusivi. Ilrestodelcarlino.it - Dossieraggio, a Reggio Emilia una delle basi: chi è l’imprenditore arrestato Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Un’associazione a delinquere che avrebbe operato dietro lo schermo della società Equalize srl di Milano anche per accessi abusivi a banche dati istituzionali e protette. Tra quelle violate, lo Sdi (istituito al ministero dell’Interno) a cui accedono le forze dell’ordine: gli inquirenti hanno riscontrato centinaia di accessi ritenuti abusivi.

Dossieraggio, a Reggio Emilia una delle basi: chi è l’imprenditore arrestato

