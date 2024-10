Serieanews.com - Dai senatori a… Totti: 3 motivi per un clamoroso sì di Mancini alla Roma

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un matrimonio difficile, ma non impossibile: 3per cui Robertopotrebbe sposare lain un“salto” del Tevere Treper una svolta che avrebbe del. Dopo aver vinto l’Europeo con la Nazionale Italiana e aver recentemente concluso l’avventura con la Nazionale Saudita, Robertosi ritrova a un punto cruciale della sua carriera. E il prossimo step potrebbe essere proprio la. Robertopotrebbe essere l’allenatore perfetto per la: scopriamo perché (AnsaFoto) – serieanews.comAllenare lasarebbe perl’opportunità di riportare al successo un club storico, bisognoso di un leader capace di ispirare e portare stabilità. Dopo alcune stagioni turbolente e con un rapporto logorato tra i tifosi e la società, il ritorno in patria dipotrebbe offrire l’occasione per ritrovare l’entusiasmo e la passione.