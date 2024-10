Anteprima24.it - Crotone-Benevento, designato un arbitro esperto: nel suo destino la sfida tra Strega e Pitagorici

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutol’per il turno infrasettimanale di giovedì che vedrà ildi scena allo “Scida” contro il. Si tratta di Antonio Di Reda della sezione di Molfetta, un quarto anno che non ha nessun precedente con la compagine giallorossa mentre ha arbitrato in una sola occasione la squadra calabrese nel ko casalingo (3-2) contro il Giugliano dello scorso marzo. Per uno strano scherzo del, Di Reda ha già diretto una volta unatra lae iil 23 marzo del 2023 all’Avellola, gara terminata sull’1-1 e valida per il campionato Primavera 2. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Gilberto Laghezza della sezione di Mestre e Giovanni Francesco Massari di Molfetta; il quarto ufficiale sarà Gabriele Totaro di Lecce.