Sport.quotidiano.net - Colombo trascinatore. Gyasi non si risparmia

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) VASQUEZ 6 – Attento sul Bonny in avvio dei due tempi e sulla punizione di Bernabè mentre forse qualcosa in più si poteva fare sul gol di Charpentier, tiro comunque sbucato tra le gambe di un paio di compagni. Si prende anche un bel rischio con i piedi dribblando un attaccante. GOGLICHIDZE 6 – Qualche intervento meno pulito del solito, ha il suo bel da fare fisicamente contro il tridente gialloblù, ma nel complesso regge bene. ISMAJLI 6 – Meno preciso di altre volte nel gioco aereo, forse disturbato dalla maschera indossata per la frattura al naso rimediata contro il Napoli, esce troppo tardi su Charpentier che può mandare in porta Almqvist in occasione del rigore. Per il resto mostra la solita personalità. VITI 6 – Stringe i denti e si vede che non è al meglio. Fatica soprattutto nella ripresa con l’ingresso di Almqvist.