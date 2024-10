C’era una volta in America torna al cinema, il 28, 29 e 30 ottobre (Di lunedì 28 ottobre 2024) C’era una volta in America torna al cinema, il 28, 29 e 30 ottobre Lucky Red riporta sul grande schermo il capolavoro gangster movie di Sergio Leone: C’era una volta in America torna in sala solo il 28, 29 e 30 ottobre per il suo 40° compleanno. 1 giugno 1984: Once Upon a Time in America, ultimo film di Sergio Leone, arrivava nei cinema statunitensi. A dispetto dei tagli che, come è noto, hanno spento il successo del suo esordio Americano, il film era destinato a rimanere nella storia, imponendosi nel tempo come una delle pellicole più belle e acclamate di sempre. A quarant’anni dal suo debutto, C’era una volta in America torna nei cinema italiani, con Lucky Red e Leone Film Group, per la prima volta in 4K, nella versione del 2012, che include le scene precedentemente tagliate. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)unainal, il 28, 29 e 30Lucky Red riporta sul grande schermo il capolavoro gangster movie di Sergio Leone:unainin sala solo il 28, 29 e 30per il suo 40° compleanno. 1 giugno 1984: Once Upon a Time in, ultimo film di Sergio Leone, arrivava neistatunitensi. A dispetto dei tagli che, come è noto, hanno spento il successo del suo esordiono, il film era destinato a rimanere nella storia, imponendosi nel tempo come una delle pellicole più belle e acclamate di sempre. A quarant’anni dal suo debutto,unainneiitaliani, con Lucky Red e Leone Film Group, per la primain 4K, nella versione del 2012, che include le scene precedentemente tagliate.

