Quifinanza.it - BTP e BOT: la rinazionalizzazione “riuscita” del debito pubblico

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Governo Meloni ha puntato molto sulla “nazionalizzazione” delitaliano, come confermano le numerose e fortunate operazioni di collocamento dei BTP Valore e BTP Italia, che tanta fortuna hanno riscosso fra ilretail. Operazioni che sono andate in porto e che hanno prodotto un riequilibro ed una normalizzazione dello stock del. Un’analisi condotta dal Centro Studi Confindustria nel suo Rapporto d’autunno mette in luce che, fra il 2022 e il 2024, c’è stata una significativa ricomposizione tra i detentori dello stock di titoli diin Italia.