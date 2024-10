Oasport.it - Basket femminile, le migliori italiane della 5a giornata di A1: Olbis Andrè e Matilde Villa, lampi a distanza tra Schio e Venezia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Di argomenti ce ne sono da rimarcare per quel che riguarda la quintadel campionato di Serie A12024-2025. Sono in particolare due i volti di quel che s’è visto nella domenica, almeno in chiave italiana (ed è vicino il doppio impegno azzurro di qualificazioni europee, anche se il loro sapore è relativo). A prendersi il titolo di MVP italiana del quinto turno è, per la partita di notevole impatto che ha permesso al Familadi andare a espugnare un campo ostico come quello di Campobasso. Nel 59-71 per le scledensi ci sono i suoi 19 punti e 9 rimbalzi, un’altra doppia doppia sfiorata per un 23 di valutazione che trova anche conferme nella sua ottima prestazione lungo tutto l’arco del match.