35 anni de I Simpson: la verità sul legame tra Homer e il signor Burns finalmente svelata

Con l'arrivo dell'episodio più recente della celebre serie animata I, i fan possonomettere un punto fermo su una questione che ha solleticato la curiosità nei decenni: perché, nonostante le sue disavventure lavorative, è sempre rimasto impiegato alla centrale nucleare? A 35dalla sua prima messa in onda, la stagione 36 rivela un accordo svelato tra Abee C. Montgomeryche offre una nuova dimensione a questa storica sitcom. Scoperta una connessione inaspettata Il recente episodio, intitolato "Shoddy Heat", porta alla luce untra Abee C. Montgomery, un tema che era già stato accennato in episodi precedenti. Questi passaggi storici nella serie avevano fatto intravedere una sorta di storia condivisa, ma mai si era approfondito il reale significato di tale connessione.