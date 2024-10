Gaeta.it - Voto anticipato in Giappone: una giornata decisiva per il premier Shigeru Ishiba e il Pld

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, 27 ottobre, ilsi prepara a unastorica con le elezioni anticipate, che rappresentano un banco di prova cruciale per il neoelettoe il suo Partito Liberal Democratico . A seguito di recenti scandali e cali di consensi,cerca di rafforzare il supporto verso una forza politica che ha dominato la scenase per oltre mezzo secolo. Dopo le dimissioni di Fumio Kishida, il nuovoha sciolto la Camera bassa, puntando a ottenere una conferma popolare delle sue politiche. Gli elettorisi dovranno decidere se proseguire sulla strada della continuità o abbracciare un cambiamento significativo per affrontare questioni critiche come l’economia e il benessere delle famiglie.