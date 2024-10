Valditara: regolamentare social, carta d’identità per iscriversi (Di domenica 27 ottobre 2024) Milano, 27 ott. (askanews) – “Credo sia arrivato il momento di regolamentare l’accesso ai social attraverso un’identificazione chiara con l’obbligo di fornire la carta d’identità, oltre al divieto sotto i 16 anni. E’ il momento di rifletterci, vediamo se ci sarà consenso. Io lancio la proposta”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, in una intervista al Messaggero. Secondo il ministro, nella diffusione del bullismo “un ruolo certamente negativo lo hanno i social che nell’anonimato scatenano le pulsioni più vigliacche e ignobili delle persone. Dietro un profilo fake puoi insultare e dileggere chiunque”. L’intervista con il Messaggero parte dalla cronaca e dai fischi alla prima de Il ragazzo con i pantaloni rosa, film che racconta la storia di Andrea, vittima di bullismo e omofobia morto suicida nel 2012. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Milano, 27 ott. (askanews) – “Credo sia arrivato il momento dil’accesso aiattraverso un’identificazione chiara con l’obbligo di fornire la, oltre al divieto sotto i 16 anni. E’ il momento di rifletterci, vediamo se ci sarà consenso. Io lancio la proposta”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, in una intervista al Messaggero. Secondo il ministro, nella diffusione del bullismo “un ruolo certamente negativo lo hanno iche nell’anonimato scatenano le pulsioni più vigliacche e ignobili delle persone. Dietro un profilo fake puoi insultare e dileggere chiunque”. L’intervista con il Messaggero parte dalla cronaca e dai fischi alla prima de Il ragazzo con i pantaloni rosa, film che racconta la storia di Andrea, vittima di bullismo e omofobia morto suicida nel 2012.

