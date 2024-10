Un’importante iniziativa per le aree interne: focus su San Donato Val di Comino e il futuro dei territori (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un incontro significativo avvenuto a San Donato Val di Comino, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si è discusso del futuro delle aree interne. L’evento, organizzato dal sindaco Enrico Pittiglio, ha visto la partecipazione di Pierpaolo Pietrucci, che ha presentato Un’importante proposta fiscale volta a sostenere i piccoli comuni. Il tema centrale è la defiscalizzazione del bollo auto per le persone residenti in comuni con meno di tremila abitanti, un’iniziativa che mira a incentivare la vita nei territori meno popolati e a combattere le disuguaglianze. Gaeta.it - Un’importante iniziativa per le aree interne: focus su San Donato Val di Comino e il futuro dei territori Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un incontro significativo avvenuto a SanVal di, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si è discusso deldelle. L’evento, organizzato dal sindaco Enrico Pittiglio, ha visto la partecipazione di Pierpaolo Pietrucci, che ha presentatoproposta fiscale volta a sostenere i piccoli comuni. Il tema centrale è la defiscalizzazione del bollo auto per le persone residenti in comuni con meno di tremila abitanti, un’che mira a incentivare la vita neimeno popolati e a combattere le disuguaglianze.

