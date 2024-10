Torna l'Artigiano in fiera: le date e come avere l'ingresso gratis (Di domenica 27 ottobre 2024) Finalmente sono state svelate le date della nuova edizione di Artigiano in fiera, il più importante evento al mondo dedicato all’artigianato che porta a Milano e in Lombardia la cultura, le tradizioni e i prodotti di decine di paesi del globo. L'appuntamento nel 2024, sempre all'interno di Monzatoday.it - Torna l'Artigiano in fiera: le date e come avere l'ingresso gratis Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Finalmente sono state svelate ledella nuova edizione diin, il più importante evento al mondo dedicato all’artigianato che porta a Milano e in Lombardia la cultura, le tradizioni e i prodotti di decine di paesi del globo. L'appuntamento nel 2024, sempre all'interno di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torna l'Artigiano in fiera: le date e come avere l'ingresso gratis - Finalmente sono state svelate le date della nuova edizione di Artigiano in fiera, il più importante evento al mondo dedicato all’artigianato che porta a Milano e in Lombardia la cultura, le tradizioni ... (monzatoday.it)

Artigiano in Fiera 2024: quando sarà? Le date e il tema di quest’anno - L’amatissimo evento milanese tornerà dal 30 novembre all'8 dicembre a Fieramilano Rho. Otto padiglioni ospiteranno circa 2.800 artigiani da 90 paesi oltre a 27 ristoranti e 20 Luoghi del Gusto ... (msn.com)

Artigiano in Fiera, nuova edizione dal 30 novembre - (Adnkronos) – Torna dal 30 novembre all'8 dicembre 2024 a Fieramilano Rho l'appuntamento con 'Artigiano in Fiera' e in vista dell'evento dedicato all’artigianato e alle micro e piccole imprese è stata ... (canaledieci.it)

Artigiano in Fiera, nuova edizione dal 30 novembre - Torna dal 30 novembre all'8 dicembre 2024 a Fieramilano Rho l'appuntamento con 'Artigiano in Fiera' e in vista dell'evento dedicato all’artigianato e alle micro e piccole imprese è stata ... (adnkronos.com)