Smantellata rete di spionaggio a Milano: l'arresto di Carmine Gallo e l'indagine della DDA (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L'azione della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano svela una trama intricata di spionaggio e violazione della privacy, lungamente pianificata da un gruppo di individui senza scrupoli. Al centro di questo scandalo c'è Carmine Gallo, un ex super poliziotto, il quale, con la complicità di Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera, avrebbe orchestrato un sistema di dossier illeciti. La scoperta dei dettagli degli arresti e delle intercettazioni evidenzia un grave attacco alla sicurezza e alla legalità del Paese. Le intercettazioni che rivelano un sistema di spionaggio Le intercettazioni telefoniche rappresentano il cuore dell'indagine della DDA che ha portato alla luce un'operazione di spionaggio su larga scala. La frase "Carmine è a rischio perquisizione, quindi noi non dobbiamo lasciare qua nessun materiale estraneo.

